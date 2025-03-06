Bloomberg: США потребовали от Украины согласия на быстрое прекращение огня

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Администрация американского лидера Дональда Трампа требует от Киева согласиться на быстрое прекращение огня с РФ. Это является условием сделки по разработке минеральных ресурсов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, США готовы к заключению соглашения, однако Украина должна указать "конкретный путь" к прекращению огня и переговорам с Россией.

"Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон", – говорится в сообщении.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Президент США указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом Зеленский впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент передал, что подписание соглашения по полезным ископаемым с Украиной не запланировано в ближайшее время.

