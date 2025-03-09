NBC: США не возобновят военную помощь Украине после сделки по минералам

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Соединенные Штаты не возобновят поставки вооружений Украине после заключения сделки по полезным ископаемым, сообщает NBC.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить готовность пойти на территориальные уступки, помимо сделки по ресурсам. Кроме того, глава Белого дома хочет подтолкнуть коллегу к отставке. Отмечается, что Трамп заметил "позитивные сдвиги" в политике Киева, и, вероятно, конфликту на Украине будет положен конец.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу киевского режима согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.