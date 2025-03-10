Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 66 тысяч человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2 173 боевых бронированных машин, 2 383 автомобилей, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее оборонное ведомство рассказало, что операторы испытательного центра "Рубикон" уничтожают дорожные мосты в приграничном районе Курской области, нарушая логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрезая им пути отступления.



Российские войска ранее также освободили три населенных пункта на курском направлении: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. Военные эксперты указали, что стремительное продвижение сил России застало противника врасплох, что привело к окружению примерно 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

