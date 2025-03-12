СК возбудил дело после убийства жителей Черкасского Поречного в Курской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного населения Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи выяснили, что ВСУ не позднее начала марта 2025 года убили не менее четырех мирных жителей в селе Черкасском Поречном Суджанского района Курской области. Их тела нашли в храме Воздвижения Креста Господня.

В СК уточнили, что специалисты проводят следственные действия на опознание потерпевших, также назначены судебные экспертизы. Ведомство намерено установить и привлечь к ответственности представителей ВСУ, причастных к преступлению.

Российские военные продолжают наступление в Курской области, а ВСУ бегут с оккупированных территорий, заявлял постпред России при ООН Василий Небензя. Накануне, 11 марта, стало известно, что ВС РФ вернули под свой контроль 12 населенных пунктов региона.

