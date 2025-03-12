Силы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбили над Брянской областью. Еще пять перехвачено над Черным морем, 2 – над Курской областью, по 1 – над Калужской областью и Крымом.

11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников ВСУ над российской территорией. В частности, удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 – в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. В результате атаки были повреждены жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедове.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.