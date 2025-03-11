Небензя заявил, что ВСУ бегут из Курской области как "ошпаренные"

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ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области как "ошпаренные", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

"Площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – отметил он, добавив, что в ходе попыток покинуть российскую территорию армия Украины несет серьезные потери.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.

Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.