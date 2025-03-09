Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска группировки войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", – говорится в сообщении.

Ранее группировка "Восток" освободила Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военнослужащие провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Бойцы водрузили российский триколор и копии Знамени Победы на административных зданиях.

До этого подразделения группировки войск "Север" сумели освободить село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. В результате столкновений за сутки украинские формирования потеряли свыше 350 военных.