Депутат Чаплин: за сбор ряда грибов может грозить уголовная ответственность

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Весной в лесах Подмосковья начинается сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

В апреле и мае в лесах Московской области можно встретить такие грибы, как сморчки и строчки. Можно также найти и трюфели, хотя это большая редкость, отметил парламентарий.

Однако есть и такие виды грибов, которые собирать категорически запрещено. В первую очередь это касается ядовитых грибов: бледной поганки и мухоморов. За сбор краснокнижных грибов или растений человеку может грозить уголовная ответственность. К таким относятся, например, женьшень настоящий, родиола розовая и рядовка мацутакэ.

Чаплин добавил, что федеральный закон разрешает собирать грибы и ягоды исключительно для собственных нужд. Вместе с тем регионы могут устанавливать дополнительные ограничения. Поэтому перед походом в лес всегда стоит проверять, какие именно грибы и растения можно собирать, а какие находятся под охраной.

В начале апреля троих иностранцев задержали в Хасанском районе Приморского края, которые незаконно пересекли границу РФ и собирали редкие грибы мацутакэ. Во время досмотра у них изъяли 46 экземпляров краснокнижных грибов.

Сезон весенних грибов может продлиться вплоть до майских праздников. При этом первые небольшие грибы в Московской области находили еще до начала апрельских снегопадов.