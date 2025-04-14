Эксперт Тихомиров: весенний сезон грибов в Подмосковье может начаться 19–20 апреля

14 апреля, 18:16Общество
Фото: ТАСС/Li Zongxian/VCG
Сезон весенних грибов в подмосковных лесах может начаться уже в ближайшие выходные, 19–20 апреля, а продлиться вплоть до майских праздников. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
По его словам, первые небольшие грибы в Московской области находили еще до начала апрельских снегопадов.
"Снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур. Поэтому я думаю, что уже в конце недели и уж точно после выходных, ожидается большая грибная волна", – отметил эксперт.
В этот короткий период можно будет собирать сморчки и сморчковую шапочку.
"Это самые безопасные грибы, которые даже не нужно отваривать, зато по вкусу они дадут фору всем летним видам: белым, лисичкам и так далее. Их можно потушить в сливках или сметане, и это будет очень вкусно", – отметил Тихомиров.
По мнению эксперта, сморчки и сморчковые шапочки любят расти среди осин, там, где много воды – в канавках и на бывших торфоразработках.
Кроме этого, в ближайшее время можно будет собирать строчки гигантские.
"За ними можно пойти в любой березняк у дачи. И это тоже очень вкусные грибы. Но их лучше отваривать перед приготовлением. А до этого важно также внимательно осматривать и промывать, потому как в многочисленных складках гриба любят селиться муравьи и слизни", – посоветовал Тихомиров.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что, если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин. При этом содержимое банки может ничем посторонним не пахнуть.