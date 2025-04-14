Эксперт Тихомиров: весенний сезон грибов в Подмосковье может начаться 19–20 апреля

Фото: ТАСС/Li Zongxian/VCG

Сезон весенних грибов в подмосковных лесах может начаться уже в ближайшие выходные, 19–20 апреля, а продлиться вплоть до майских праздников. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

По его словам, первые небольшие грибы в Московской области находили еще до начала апрельских снегопадов.

"Снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур. Поэтому я думаю, что уже в конце недели и уж точно после выходных, ожидается большая грибная волна", – отметил эксперт.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Правда продлится "тихая охота" недолго – недели две. Потому что у весенних грибов нет второй или третьей волны, как у традиционных летних – белых, маслят и так далее. Они разом "выстреливают" и потом умирают от жары.

В этот короткий период можно будет собирать сморчки и сморчковую шапочку.

"Это самые безопасные грибы, которые даже не нужно отваривать, зато по вкусу они дадут фору всем летним видам: белым, лисичкам и так далее. Их можно потушить в сливках или сметане, и это будет очень вкусно", – отметил Тихомиров.

По мнению эксперта, сморчки и сморчковые шапочки любят расти среди осин, там, где много воды – в канавках и на бывших торфоразработках.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала о грибах Отправляться за этими грибами лучше всего на восток от Москвы, в сторону Шатуры. Или на юго-восток, по направлению к Рязанской области.

Кроме этого, в ближайшее время можно будет собирать строчки гигантские.

"За ними можно пойти в любой березняк у дачи. И это тоже очень вкусные грибы. Но их лучше отваривать перед приготовлением. А до этого важно также внимательно осматривать и промывать, потому как в многочисленных складках гриба любят селиться муравьи и слизни", – посоветовал Тихомиров.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что, если перед консервацией грибы тщательно не промыть и не проварить, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин. При этом содержимое банки может ничем посторонним не пахнуть.