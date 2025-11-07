Эксперт Васецкий: перед заморозками нужно успеть провести стрижку газона

Фото: 123RF.com/lssht

В качестве подготовки дачного газона к заморозкам владельцам необходимо обратить внимание на высоту побегов, поскольку она поможет сохранить корневую систему и предотвратит развитие плесени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий.

"Не стоит оставлять слишком длинные побеги – под снегом они могут выпревать. Оптимальная высота травы перед зимой – 4–5 сантиметров", – уточнил он.

Эксперт отметил, что с наступлением октября многие владельцы участков стремятся завершить сезонные задачи, забывая, что именно в этот период от правильного ухода зависит состояние газона весной.

Например, он посоветовал провести стрижку до наступления заморозков, чтобы растения успели восстановиться. Однако, если синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, то лучше процедуру перенести на более теплые дни.

Ландшафтный архитектор также напомнил, что опавшая листва на газоне образует плотный слой, под которым скапливается влага, способствующая развитию грибка. Это особенно критично для молодых газонов, так как зимой они могут погибнуть из-за выпревания. В связи с этим Васецкий рекомендовал убирать мусор с помощью вентиляторных граблей или аккумуляторных воздуходувок.

Вместе с тем эксперт указал на важность осенних удобрений. Правильными считаются те, у которых в составе низкое содержание азота и высокий уровень калия и фосфора. Данное соотношение элементов укрепляет корневую систему растений и повышает их устойчивость к морозам.

"Осенью трава перестает активно расти, но корни продолжают работать. Калий помогает им укрепиться и пережить холод, а фосфор способствует накоплению питательных веществ", – пояснил архитектор.

В случае если за лето почва уплотнилась и перестала пропускать влагу, он посоветовал сделать проколы в дерне. Такой шаг улучшит циркуляцию воздуха и движение воды.

Помимо этого, уход требуется и технике. Например, газонокосилку, триммер и воздуходув необходимо очистить, зарядить аккумуляторы и оставить в сухом месте.

"Перед хранением снимите лезвия и очистите их от остатков травы. Если техника бензиновая, слейте топливо, чтобы избежать образования конденсата", – заключил Васецкий.

Ранее россиянам рассказали о том, как избежать штрафов за отчистку дачи от растений. В первую очередь запрещено уничтожать краснокнижные растения.

Кроме того, для вырубки некоторых видов деревьев необходимо получить разрешение. Например, за березу или осину, находящуюся в муниципальной собственности, могут взыскать до 100 тысяч рублей.

