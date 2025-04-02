Косметолог Ткаченко: средства с ретинолом помогут продлить молодость и упругость кожи

Фото: depositphotos/poznyakov

Средства с ретинолом в составе помогут продлить молодость и упругость кожи, заявила химик-косметолог Наталья Ткаченко. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, к сухости кожи и образованию морщин приводит снижение активности сальных желез, что происходит в соответствии с возрастом. Ретинол, в свою очередь, является жирорастворимым витамином А и антиоксидантом и стимулирует в организме синтез коллагена, а также повышает плотность кожи и отшелушивает ее, тем самым придавая ей гладкий вид.

"Ретинол также борется с пигментацией. Уходовая косметика с ретинолом будет сужать поры на вашем лице, после ее нанесения ваша кожа станет более гладкой, улучшатся ее тон и рельеф", – отметила Ткаченко.

Кроме того, подчеркнула она, упругость коже может вернуть массаж. Процедура стимулирует кровообращение и синтез коллагена. Косметолог напомнила, что существуют лимфодренажный, миофасциальный, классический, буккальный массажи и массаж Гуаша.

Специалист отметила важность ухода за кожей после 30 лет, так как с возрастом в организме снижается выработка эластина. Также факторы внешней среды могут спровоцировать преждевременное старение или появление пигментных пятен. С последними можно справиться благодаря отшелушиванию кожи, которое, в частности, проводится в домашних условиях с помощью поверхностных пилингов. За срединным пилингом, уточнила Ткаченко, лучше обращаться к косметологу.

Взбодрить, освежить и увлажнить кожу под глазами могут патчи, сообщает Pravda.Ru. Их можно наклеить под глаза при борьбе с отеками после сна или долгого дня. При этом лучше всего это делать узкой стороной к внутреннему уголку глаза.

Чтобы убрать синяки под глазами, патчи необходимо приложить к коже широкой стороной к внутреннему уголку. Однако если есть желание избавиться от "гусиных лапок", то патчи необходимо наклеить во внешние уголки глаз.

Также их можно разместить между бровями или над бровями, чтобы расслабить межбровную зону или предупредить появление морщин на лбу. Если же носогубные складки часто опухают из-за отеков или подвержены морщинам, то патчи следует наклеить именно туда.

Также женщинам напомнили, что это косметическое средство необходимо держать на коже не дольше 20 минут, иначе патчи начнут собирать влагу в себя. Хранить упаковку с ними можно в холодильнике, однако слишком низкая температура может навредить коже.

Ранее врач-косметолог, дерматолог и трихолог Ирина Веревкина рассказала, что ретинол – это "король" антивозрастной косметики, который отлично поддерживает красоту кожи. Это вещество играет роль в образовании пигмента родопсина, формировании иммунной системы и влияет на сумеречное зрение. Также витамин защищает слизистые оболочки от проникновения вирусов, участвует в создании костной ткани и зубочелюстной системы, отметила врач.

