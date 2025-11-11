11 ноября, 17:10Культура
Завершен основной этап съемок фильма "Петров и Васечкин в горах Кавказа"
Фото: портал мэра иправительства Москвы/Максим Денисов
Завершен основной этап съемок фильма "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кинокомпании "Вольга", которая впервые работала над проектом вместе с Киностудией имени М. Горького.
Данная кинолента стала переосмыслением книги Владимира Аленикова, который написал сценарий к фильмам о Пете Васечкине и Васе Петрове. В новом проекте будут присутствовать не только классические истории о дружбе, находчивости и взрослении двух героев, но и современные сюжетные линии.
По сюжету Петров и Васечкин едут на экскурсию в Пятигорск. Однако после они переносятся в XIX век, где встречают поэта Михаила Лермонтова и отставного майора Николая Мартынова. Персонажам нужно предотвратить дуэль и спасти прозаика.
Режиссер фильма Петр Тодоровский рассказал, что впервые снимал масштабные музыкальные номера, батальные сцены и создавал исторические декорации. Больше всего продюсера впечатлила природа Кавказа, а также профессионализм юных актеров.
"Что касается "химии" в кадре – очень надеюсь, что нам удалось ее найти", – добавил Тодоровский.
Главные роли в кинокартине исполнили актеры Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и актриса Адель Гудаускас. Лермонтова сыграл артист Лев Зулькарнаев, Мартынова – актер Никита Ефремов, а Эмилию – артистка Анастасия Талызина. Съемки были организованы не только в Пятигорске, но и в Москве.
Проект реализован при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы. Премьера киноленты намечена на следующий год.
