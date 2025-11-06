Актер из "Молодежки" Соколовский заявил о желании снять историческое кино

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Российский актер Александр Соколовский, известный по сериалам "Молодежка", "Гранд" и "Склифосовский", захотел попробовать себя в режиссуре и снять исторический фильм. Об этом он признался ТАСС.

"Я прям огромный поклонник этого жанра и старался бы выбить себе проект в этой тематике", – поделился Соколовский.

При этом по поводу театральных постановок актер засомневался, назвав это очень сложным жанром. По его словам, несмотря на пятилетний опыт в Губернском театре, который он вспоминает с теплотой, своим основным призванием считает кинематограф.

"Я всегда говорил, что я киношник, киношный человек, киношный артист", – пояснил он.

Говоря о своей миссии, Соколовский отметил, что в современное время особенно важно нести зрителям радость и позитивные эмоции через искусство.

