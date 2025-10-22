Актриса Элизабет Олсен отказалась сниматься в голливудских стриминговых проектах

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Голливудская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Алой Ведьмы во вселенной Marvel, заявила, что намерена принципиально отказаться от участия в проектах, которые изначально создаются исключительно для стриминговых платформ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на InStyle.

"Важно, чтобы люди собирались вместе, смотрели фильмы, делились эмоциями", – поделилась Олсен.

Актриса уточнила, что не исключает работы в независимых картинах, которые могут быть позже проданы стримингу, но ключевым условием для нее остается изначальная ориентация на кинотеатральный релиз.

Издание отмечает, что после работы в крупнобюджетных блокбастерах она сместила фокус на независимое кино. В ее фильмографии уже значатся картины "Есть три дочери" и "Оценка", а также готовящаяся к выходу романтическая комедия "Вечность" от студии A24.

