ТАСС: убийство военного в Подмосковье было спланировано и носит заказной характер

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Убийство военнослужащего в Подмосковье было спланировано заранее и носит заказной характер. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По мнению правоохранителя, за маршрутом военного следили. Иных деталей данного происшествия он не привел.

Инцидент произошел утром 16 октября в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Неизвестный не менее трех раз выстрелил из своего автомобиля в боковое окно водительской двери машины, которой управлял 44-летний местный житель. Мужчина скончался на месте.

В связи с этим было возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявляли, что погибшим оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей, который неделю назад вернулся домой.

