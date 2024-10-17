Российские вертолеты нанесли удар по артиллерийскому расчету ВСУ в Курской области

Экипажи боевых вертолетов нанесли ракетный удар по артиллерийскому расчету и личному составу ВСУ в курском приграничье. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ходе миссии пилоты заметили скрытую в лесополосе технику противника, которая вскоре была уничтожена. Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" были отражены 9 контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также танк и 7 боевых бронированных машин.

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