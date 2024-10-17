Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 07:45

Политика

Российские вертолеты нанесли удар по артиллерийскому расчету ВСУ в Курской области

Российские вертолеты нанесли удар по артиллерийскому расчету ВСУ в Курской области

Американская телеведущая Опра Уинфри выступила в поддержку Камалы Харрис

Кандидаты в президенты США набрали сторонников среди инфлюэнсеров

Трамп и Харрис привлекли известных людей к своим президентским кампаниям

ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области

В управделами президента рассказали о ценах в столовой Госдумы

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству проголосовавших

"Интервью": Алексей Шапошников – о работе Мосгордумы

Опрос показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей

Экипажи боевых вертолетов нанесли ракетный удар по артиллерийскому расчету и личному составу ВСУ в курском приграничье. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В ходе миссии пилоты заметили скрытую в лесополосе технику противника, которая вскоре была уничтожена. Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" были отражены 9 контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также танк и 7 боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикарегионывидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика