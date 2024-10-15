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15 октября, 16:45

Политика

Опрос показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей

Опрос показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей

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В преддверии выборов в США напряженная борьба разворачивается между кандидатом от демократов Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Средний отрыв в семи ключевых штатах, которые могут повлиять на исход голосования, составляет менее 1%, что находится в пределах статистической погрешности.

Согласно последним опросам, Харрис опережает Трампа менее чем на 2% на национальном уровне. Однако, в семи неопределившихся штатах, где разрыв составляет всего 0,7%, Трамп незначительно лидирует в шести из них. Если бы выборы состоялись в настоящий момент, Трамп получил бы 302 голоса выборщиков, а Харрис – 236, согласно прогнозу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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