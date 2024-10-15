Депутат Хамитов рассказал, что полноценный обед в столовой ГД обойдется в 600 рублей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы может обойтись почти в 600 рублей. Об этом сообщил депутат Амир Хамитов (партия "Новые люди").

Депутат предоставил РИА Новости чек с ценами, согласно которому обед из супа-пюре, картофельного пюре с куриным биточком, плодово-ягодным напитком, куском хлеба и огурцом с помидором обошелся ему в 577 рублей.

"В Сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По телеграм-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", – высказался депутат.

Хамитов заявил, что подобные провокации ставят своей целью показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школах "рыбный день". Многие ученики отказываются есть рыбу, поскольку школьные повара готовят ее по устаревшим рецептам. Кроме того, родители часто и сами не осознают ее пользу. Чтобы решить проблему, в ГД считают необходимым изменить рецептуру блюд и выделить под употребление рыбы отдельный день.