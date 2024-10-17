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17 октября, 09:43

Политика

Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В ночь на 17 октября дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом телеканал "360" сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА противника были самолетного типа. Шесть дронов ликвидированы над Орловской областью, четыре – над Курской, еще три – над Брянской.

Ранее российские силы отразили атаку беспилотников ВСУ на Энергодар. Уничтожены две цели, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

До этого из-за атаки украинских БПЛА пострадали дома и имущество жителей двух районов Краснодарского края. Так, в Славянске-на-Кубани при падении обломков дронов повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске выбиты стекла в одном из зданий, также получила повреждения и загорелась легковушка.

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

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