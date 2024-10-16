The Times: Украина испытывает нехватку систем ПВО и снарядов

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Киев всегда будет испытывать нехватку систем ПВО и боеприпасов к ним для отражения интенсивных атак России на украинские энергообъекты. Об этом пишет The Times.

Издание приводит слова гендиректора украинского энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко.

"Если русские запустят 100 или 150 ракет и беспилотников одновременно, то ни одна система не справится с такой интенсивной атакой", – заявил он.

В материале отмечается, что после неоднократных ударов России в 2024 году объекты энергетики Украины потеряли более половины своих мощностей, а к зиме стране придется столкнуться с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры.

Ранее СМИ уже писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.