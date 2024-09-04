Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружен в квартире на востоке Москвы

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружено в квартире одного из домов по Саянской улице, передает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

В данный момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия, работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

До этого тело 12-летней девочки нашли в колодце возле заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Правоохранители зафиксировали на теле девочки признаки насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве девочки уже задержан. По данным регионального следственного управления СК РФ, им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.