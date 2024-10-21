Новости мира: в Белграде отметили 80-летнюю годовщину освобождения от фашистов

В Белграде отметили 80-летнюю годовщину освобождения столицы от фашистов. Больше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Завершением праздничных мероприятий стал грандиозный салют, а также шоу дронов.

В Молдавии прошли выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Большинство избирателей высказались против евроинтеграции, согласно предварительным результатам. Лидером президентской гонки стала Майя Санду с более чем 37% голосов, за ней следует бывший генпрокурор Александр Стояногло. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур, запланированный на 3 ноября.

В аэропорту Новой Зеландии ввели ограничение на время прощальных объятий. Теперь пассажиры могут обниматься не дольше трех минут, чтобы избежать столпотворения, как объяснили в администрации. Некоторые люди были недовольны такими мерами, но директор аэропорта отметил, что 20-секундных объятий достаточно для выброса эндорфина.

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