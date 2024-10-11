МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум на своей территории

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Министерство иностранных дел Приднестровья предложило молдавским властям организовать референдум о вступлении региона в Евросоюз на территории непризнанной республики. Об этом сказано в заявлении ведомства, размещенном на сайте.

Ведомство подчеркнуло, что соответствующее предложение было выдвинуто министерством из-за желания Молдовы проигнорировать мнение приднестровского народа, которое отказалось открывать участки для голосования на территории Приднестровья.

Поэтому, как считает МИД, для получения реальной точки зрения приднестровцев необходимо провести референдум на территории непризнанной республики.

"Мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья", – сказано в сообщении.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС. Она также назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимову главным переговорщиком от республики.

Евросоюз уже формально начал переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Однако глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб подчеркнула, что Кишинев должен продолжать реформы, чтобы соответствовать критериями объединения. Переговоры будут сложными, но в Европе ждут, что Молдавию смогут поприветствовать как члена ЕС, заключила политик.

