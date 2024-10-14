В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве России в выборный процесс в Молдавии

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Россия не вмешивается в выборный процесс в Молдавии. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", – уточнил политик.

По словам Пескова, в Молдавии много тех, кто хочет иметь добрые отношения с РФ. Однако им отказывают в праве иметь свои политические силы, освещать электоральный процесс в стране, а также говорить о том, что они сторонники налаживания добрых отношений с Россией, сказал он.

Ранее мэра города Оргеев в Молдавии Татьяну Кочу задержали после обысков, которые проходили в рядах оппозиции. Обыски проводили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках дела о подкупе избирателей. Также были задержаны заместитель Кочу и другие сотрудники мэрии.