Ариана Гранде призналась, что в восторге от своего возлюбленного

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Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что в восторге от своего парня актера Итана Слейтера. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Tonight.

Они познакомились на съемках фильма "Злая", в котором Гранде воплотила образ Глинды, а Слейтер – Бока. Свои отношения пара подтвердила в июле 2023 года.

"Он всегда такой милый, и он такой потрясающий в этом фильме. <...> Я так рада, что люди узнают его. Мое сердце очень счастливо", – высказалась артистка.

Отношения звезд были подвергнуты пристальному вниманию с самого начала романа, так как на момент знакомства Слейтер был женат на Лилли Джей, с которой он воспитывает сына Августа. При этом, по информации СМИ, сама Гранде рассталась со своим бывшим супругом Далтоном Гомесом в начале 2023-го.

Тем временем актер Хью Джекман, который развелся с супругой после 27 лет брака, вступил в новые отношения. Как пишут американские журналисты, роман Джекмана и актрисы Саттон Фостер начался еще в 2022 году, когда они вместе выступали в мюзикле "Продавец музыки".

Эту информацию подтвердила подруга экс-супруги актера. Она также отметила, что рада завершению эпопеи с разводом пары. Кроме того, как указывают СМИ, экс-супруга Джекман Деборра-Ли поставила лайк на публикации о разводе пары из-за романа актера с Фостер.