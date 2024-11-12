Дэвид Духовны рассказал о странных отношениях с партнершей по "Секретным материалам"

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Актер культового сериала о паранормальных расследованиях "Секретные материалы" Дэвид Духовны назвал отношения со своей партнершей по проекту Джиллиан Андерсон "немного странными".

"Много лет мы работали вместе, но не особо общались за пределами съемок", – рассказал актер в свежем эпизоде подкаста Fail Better.

По его словам, между ними было "напряжение", которое периодически становилось настоящей "неудачей в дружбе". При этом Духовны отметил, что непростые взаимоотношения не ухудшили их игру в кадре, а, наоборот, помогали передавать сложность отношений главных героев.

"Мы как будто копили эмоции и выходили на съемочную площадку, чтобы выплеснуть их через героев", – заметил актер.

Однако ситуация стремительно изменилась, когда актеры внезапно стали известны по всему миру.

"Вдруг это стало мировым феноменом, и мы оба оказались в вихре популярности, с которым было сложно справиться. Мне тогда было тяжело осознать, кто я сам", – рассказал Духовны, добавив, что партнеры, несмотря на потепление отношений, почти не общались на личные темы.

В свою очередь, Андерсон отметила, что между ней и актером есть такое "чувство близости", которое они не испытывают "ни к кому другому". При этом она тоже удивилась тому, как близки и одновременно далеки были она и ее партнер.

"Это невероятно, что мы умудрялись показывать такие эмоции и химию на экране, а потом не разговаривать неделями", – добавила артистка.

Ранее стало известно, что британский актер Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино в семейной драме "Анемон" (Anemone) после семилетнего перерыва в карьере. Фильм станет режиссерским дебютом сына актера Ронана Дэй-Льюиса. Его выпустят студии Focus Features и Plan B. Сюжет предстоящей картины будет завязан на отношениях между поколениями, главными героями станут отцы, братья и сыновья.