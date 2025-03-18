Минкультуры: Сарик Андреасян снимает свои фильмы и сериалы без господдержки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Сарик Андреасян с 2019 года снимает свои фильмы и сериалы без государственной финансовой поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

"Аудиовизуальная продукция <…> с 2019 года создается на собственные и (или) привлеченные средства без государственной финансовой поддержки", – говорится в сообщении министерства.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна. Парламентарий заявлял, что за последние десять лет на проекты режиссера из бюджета якобы было выделено 590 миллионов рублей. При этом результаты проката показали низкую востребованность фильмов Андреасяна среди зрителей.

До этого в Сети распространилось видео спора Андреасяна со студентами на встрече в московском киноколледже. Режиссер был возмущен вопросом одной из слушательниц и резко раскритиковал авторское кино, Андрея Тарковского и самих учащихся. Кроме того, Андреасян заявил, что если присутствующие хотят стать "нищими, кончеными, блюющими кинематографистами", то могут идти куда подальше.