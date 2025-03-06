Депутат Бурляев сравнил режиссера Андреасяна с моськой, лающей на слона

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Критика режиссера Сарика Андреасяна в адрес коллеги Андрея Тарковского свидетельствует о "моське, лающей на слона", заявил депутат Госдумы, режиссер Николай Бурляев.

"До уровня которого (Тарковского. – Прим. ред.) этот "режиссер" никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа", – указал Бурляев в беседе с Daily Storm, комментируя перепалку в одной из столичных киношкол.

Сам Андреасян заявил, что не отказывается от своей позиции, так как его мнение касательно кинематографа давно сформировано. По его словам, всем российским киновузам необходима реформа, так как из-за такой системы образования в стране "никогда не будет полноценной киноиндустрии".

"Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит", – написал режиссер в своем телеграм-канале.

Андреасян добавил, что уже через несколько лет поспорившие с ним ученики выйдут в "настоящий мир" кино и столкнуться с правдой, которую он пытался им объяснить.

"Важно понимать, что когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться", – указал Андреасян.

Ранее в Сети появился видеоролик с перепалкой между режиссером и студентами киноколледжа № 40 в Москве. Беседа переросла в спор, в ходе которого Андреасян признался в ненависти к "ужасным" фильмам Тарковского. Студентам он посоветовал забыть "деградирующий кинематограф" того времени.

Ранее Андреасян и продюсер Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Позднее один из столичных судов отказался рассматривать иск Картозии, так как дело оказалось неподсудно данной инстанции. Подробности спора не сообщались.

