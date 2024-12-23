23 декабря, 11:02Культура
Суд не стал рассматривать иск продюсера Картозии к режиссеру Андреасяну
Фото: телеграм-канал "Продюсер Kartoz"
Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск продюсера Николая Картозии к режиссеру Сарику Андреасяну о защите чести и достоинства, передает РИА Новости.
В карточке дела сказано, что иск вернули, поскольку дело неподсудно данному суду.
Ранее Андреасян и Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Андреасян подал в суд первым, его иск зарегистрировали 10 декабря. В свою очередь, Картозия обратился в инстанцию 12 декабря.
Между тем солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к Следственному комитету и Верховному суду на фоне принимаемых гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым попыток блокировки фильма о группе.
Жуков заявил, что 3–5 декабря Мосгорсуд по требованию ООО "Компания Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме. Исполнитель указал, что это решение инициировал Черкасов, который "мошенническим образом пытается наживаться" на песнях исполнителя.