Суд не стал рассматривать иск продюсера Картозии к режиссеру Андреасяну

Фото: телеграм-канал "Продюсер Kartoz"

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск продюсера Николая Картозии к режиссеру Сарику Андреасяну о защите чести и достоинства, передает РИА Новости.

В карточке дела сказано, что иск вернули, поскольку дело неподсудно данному суду.

Ранее Андреасян и Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Андреасян подал в суд первым, его иск зарегистрировали 10 декабря. В свою очередь, Картозия обратился в инстанцию 12 декабря.

Между тем солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к Следственному комитету и Верховному суду на фоне принимаемых гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым попыток блокировки фильма о группе.

Жуков заявил, что 3–5 декабря Мосгорсуд по требованию ООО "Компания Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме. Исполнитель указал, что это решение инициировал Черкасов, который "мошенническим образом пытается наживаться" на песнях исполнителя.