Мэр Самары Носков назвал сообщения об эвакуации одного из районов города фейком

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сообщения об эвакуации одного из районов Самары не соответствуют действительности. Об этом заявил мэр города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Таким образом он опроверг появившуюся ранее информацию в соцсетях, распространившуюся якобы от его имени.

"Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику", – подчеркнул Носков.

Самарский градоначальник призвал местных жителей не реагировать на подобные провокации и полагаться только на официальные источники информации.

Ранее в Новосибирске ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов с 1 по 15 сентября. Соответствующее решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения во время проведения массовых мероприятий.

В частности, данная мера направлена на обеспечение безопасности в период проведения единого дня голосования и торжественных активностей, приуроченных к началу нового учебного года.