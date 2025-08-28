Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 17:56

Регионы
Главная / Новости /

Мэр Самары Носков назвал сообщения об эвакуации одного из районов города фейком

Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сообщения об эвакуации одного из районов Самары не соответствуют действительности. Об этом заявил мэр города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Таким образом он опроверг появившуюся ранее информацию в соцсетях, распространившуюся якобы от его имени.

"Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику", – подчеркнул Носков.

Самарский градоначальник призвал местных жителей не реагировать на подобные провокации и полагаться только на официальные источники информации.

Ранее в Новосибирске ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов с 1 по 15 сентября. Соответствующее решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения во время проведения массовых мероприятий.

В частности, данная мера направлена на обеспечение безопасности в период проведения единого дня голосования и торжественных активностей, приуроченных к началу нового учебного года.

Читайте также


регионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика