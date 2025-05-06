В поселке Глушково Курской области объявлена эвакуация

Фото: телеграм-канал "Глушково /Курская область"

Временная эвакуация объявлена в приграничном поселке Глушково Курской области из-за усложнившейся обстановки. Об этом заявил глава населенного пункта Василий Худяков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, эвакуироваться жителям будут помогать военные отряда "Барс". Как уточнил глава поселка, по всем вопросам необходимо обращаться в администрацию Глушково.

Ранее двое несовершеннолетних пострадали в результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области. Удар был совершен по местной электроподстанции. После этого 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени, а 17-летний подросток – осколочное ранение правой голени.

Кроме того, 5 мая недалеко от села Щеголек Беловского района в Курской области ВСУ атаковали FPV-дроном машину Lada Largus, в которой находились пять сотрудников агрохолдинга "Молочник". В результате две женщины погибли. Также был ранен один мужчина и две женщины.

