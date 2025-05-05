05 мая, 12:57Происшествия
Три человека погибли при атаке украинских дронов в Курской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Три человека погибли и еще трое пострадали при атаке украинских дронов в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, утром 5 мая неподалеку от села Щеголек Беловского района Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном машину Lada Largus, в которой находились пять сотрудников агрохолдинга "Молочник". В результате две женщины погибли. Хинштейн выразил свои искренние соболезнования родственникам погибших.
Также был ранен один мужчина и две женщины. Их доставили в Курскую областную больницу.
"Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги!" – отметил врио губернатора региона.
Кроме того, в селе Званном Глушковского района погиб 53-летний мужчина. Он находился за рулем автомобиля, когда ВСУ сбросили взрывное устройство.
В связи с этими атаками Хинштейн призвал всех граждан быть аккуратнее.
"Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя!" – заключил он.
Ранее восемь сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки беспилотников в Горловке.
Спасатели выехали в Никитовский район для тушения хозпостройки, которая загорелась после удара БПЛА. Однако во время работы ВСУ стали вновь совершать обстрелы. В результате пострадавшие были доставлены в больницу с акубаротравмами. Также поврежден служебный автомобиль.
Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск