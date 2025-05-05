Три человека погибли при атаке украинских дронов в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека погибли и еще трое пострадали при атаке украинских дронов в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, утром 5 мая неподалеку от села Щеголек Беловского района Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном машину Lada Largus, в которой находились пять сотрудников агрохолдинга "Молочник". В результате две женщины погибли. Хинштейн выразил свои искренние соболезнования родственникам погибших.

Также был ранен один мужчина и две женщины. Их доставили в Курскую областную больницу.

"Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить людей на ноги!" – отметил врио губернатора региона.

Кроме того, в селе Званном Глушковского района погиб 53-летний мужчина. Он находился за рулем автомобиля, когда ВСУ сбросили взрывное устройство.

В связи с этими атаками Хинштейн призвал всех граждан быть аккуратнее.

"Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя!" – заключил он.

Ранее восемь сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки беспилотников в Горловке.

Спасатели выехали в Никитовский район для тушения хозпостройки, которая загорелась после удара БПЛА. Однако во время работы ВСУ стали вновь совершать обстрелы. В результате пострадавшие были доставлены в больницу с акубаротравмами. Также поврежден служебный автомобиль.

