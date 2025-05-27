Власти Мурома провели эвакуацию в зоне атак дронов ВСУ

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Власти Мурома провели эвакуацию жителей из зоны появления беспилотников, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Его пост цитирует газета "Известия".

Авдеев уточнил, что в Муроме объявили беспилотную опасность, и пообещал, что позднее предоставит более подробную информацию об обстановке.

Вместе с тем он призвал жителей Владимирской области быть внимательными и осторожными на фоне возникшей ситуации.

За ночь вторника, 27 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 вражеских БПЛА над несколькими регионами страны. В частности, 56 дронов ликвидированы над территорией Белгородской области, 25 – над Воронежской областью, 7 – над Владимирской областью, 5 – над Калужской областью, 4 – над Тульской областью и по 1 – над территориями Ростовской и Липецкой областей.

Еще одна попытка атаковать Ивановскую область была пресечена в понедельник, 26 мая. После отражения атаки украинских БПЛА были обнаружены фрагменты беспилотника. Они упали в промзоне Кинешма. Никто не пострадал. Из-за случившегося повреждена хозпостройка для хранения упаковки.

