В Новосибирске ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Ограничения продлятся с 1 по 15 сентября, сообщает телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения во время проведения массовых мероприятий.

В частности, данная мера направлена на обеспечение безопасности в период проведения единого дня голосования и торжественных активностей, приуроченных к началу нового учебного года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в стране. Он подчеркнул, что безопасность является приоритетом из-за угроз и действий Киева. Поскольку они остаются неизменными, Россия вынуждена принимать соответствующие меры.

Например, подобные ограничения ранее были введены во Владимирской области из-за угрозы атак БПЛА. Отмечалось, что таким образом планировалось обеспечить безопасность граждан региона.