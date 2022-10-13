Угроза взрыва на газовом заводе в Норвегии оказалась ложной – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Сообщение об угрозе взрыва на газовом заводе Ormen Lange в Норвегии оказалось ложным, рассказал мэр коммуны Эукра Одд Йорген Нильсен. Об этом сообщает TV2.

Сообщение об опасной ситуации на предприятии, поставляющем газ в Великобританию, поступило в норвежскую полицию утром 13 октября. Работников завода эвакуировали.

"Понятно, что ситуация складывается достаточно драматично, когда предприятие получает такие сообщения, и мы соответствующим образом подготовили персонал, как только мы получили сообщение", – сказал Нильсен.

Он отметил, что оперативные службы выполнили всю необходимую работу, несмотря на то, что сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Накануне оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании Pern заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Поврежденный участок нашли на западном участке трубы в 70 километрах от Плоцка.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" случайное повреждение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!