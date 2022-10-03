Детский омбудсмен взяла на контроль избиение ребенка толпой подростков в Новосибирске

13:31
Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"
Толпа подростков избила ребенка с отклонениями в развитии в Новосибирске. Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко взяла на контроль произошедшее, передает "Газета.ру".
Видео с избиением мальчика появилось в Сети. Приславший запись пользователь заявил, что у пострадавшего есть отклонения в развитии. Кроме того, он отметил, что ребенка избивали без причины, "перед девчонками вытрепывались".
Один из пользователей также рассказал, что мальчик из многодетной неблагополучной семьи. В аппарате уполномоченного заявили, что не получали заявку об избиении ребенка в районе "Золотой горки".
"Нами отправлен запрос в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района. По его результатам будет дана оценка и выяснены все обстоятельства случившегося", – сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило о проверке после инцидента с двумя подростками, которых в колледже избил житель Владивостока. По информации МВД, у мужчины возник конфликт с подростками, в результате чего он нанес им телесные повреждения, а также повредил имущество. Задержанный не успокоился даже после приезда полиции, после чего был госпитализирован бригадой психиатрической помощи.
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