СК начал проверку после избиения подростков в колледже пьяным жителем Приморья

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило о проверке после инцидента с двумя подростками, которых в колледже избил житель Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.

"Личность мужчины установлена, им оказался 59-летний местный житель. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей-психиатров", – рассказали в ведомстве.

По информации МВД, у мужчины возник конфликт с подростками, в результате чего он нанес им телесные повреждения, а также повредил имущество. Задержанный не успокоился даже после приезда полиции, после чего был госпитализирован бригадой психиатрической помощи.

Пострадавших подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени нанесенного им вреда. В отношении нападавшего проводится доследственная проверка по пункту "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Ранее стало известно о задержании 41-летнего мужчины, которого подозревают в избиении мотоциклиста до смерти в ходе дорожного конфликта в Ногинске. По версии следствия, водитель двухколесного транспорта врезался в автомобиль напавшего.



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