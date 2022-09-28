Мужчина до смерти избил мотоциклиста, врезавшегося в его автомобиль в Ногинске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в избиении мотоциклиста до смерти в ходе дорожного конфликта в Ногинске. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.

"Следственными отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 32-летний мотоциклист врезался в припаркованный около дома автомобиль. Это привело к конфликту между ним и хозяином машины, в ходе которого подозреваемый избил до смерти своего оппонента.

Уточняется, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее три несовершеннолетние девушки избили мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района Тюменской области. По данным прокуратуры, у девушек 17, 16 и 15 лет произошел конфликт с 36-летним мужчиной.

В результате подростки нанесли удары по телу пострадавшего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!