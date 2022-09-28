Мужчина до смерти избил мотоциклиста, врезавшегося в его автомобиль в Ногинске

11:16
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в избиении мотоциклиста до смерти в ходе дорожного конфликта в Ногинске. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.
"Следственными отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 32-летний мотоциклист врезался в припаркованный около дома автомобиль. Это привело к конфликту между ним и хозяином машины, в ходе которого подозреваемый избил до смерти своего оппонента.
Уточняется, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее три несовершеннолетние девушки избили мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай Омутинского района Тюменской области. По данным прокуратуры, у девушек 17, 16 и 15 лет произошел конфликт с 36-летним мужчиной.
В результате подростки нанесли удары по телу пострадавшего. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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