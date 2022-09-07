Таксиста в Москве избили за отказ нарушать правила

Компания решила сэкономить на поездке и вызвала одну машину на пятерых. Водитель отказался везти их даже за дополнительную плату. Однако и после того как "лишние" пассажиры уехали на другом автомобиле, люди в салоне продолжили конфликтовать с таксистом.

Мужчина на переднем сидении отказался пристегиваться, а когда водитель попросил отменить поездку, то на него набросились. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.