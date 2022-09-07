Юрист рассказала, что грозит матери сбитых мусоровозом девочек в Истре

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Матери девочек, которые попали под мусоровоз в подмосковной Истре, вряд ли грозит тюремный срок. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анна Фролова.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Несчастный случай с детьми произошел в Истре 1 сентября. Водитель мусоровоза сбил двух девочек трех и пяти лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП младшая скончалась на месте, старшую госпитализировали, а 2 сентября выписали из больницы.

Фролова, комментируя уголовное преследование матери девочек, отметила, что дела по такой статье квалифицируют, когда родитель недосмотрел за детьми, но должен был предвидеть негативные последствия для них. Выявить факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка. По этой статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до года, говорит юрист.





Анна Фролова юрист Но с большой долей вероятности предполагаю, что в случае признания вины матери судом будет присужден ей штраф.

По словам Фроловой, смягчающим обстоятельством может стать то, что родитель ранее не привлекался к уголовной ответственности, и признание им вины. Также суд может учесть психологическое состояние женщины.

Юрист считает, что уголовное дело против матери никак не повлияет на наказание водителю. После ДТП с его участием возбуждены два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На время следствия суд запретил мужчине садиться за руль до 31 октября.

"Каждый из виновных допустил нарушения в рамках своих обязанностей. Водитель нарушил правила дорожного движения, а родитель заведомо оставил ребенка в опасности", – заключила эксперт.

Ранее мать погибших девочек рассказала, что не винит в трагедии водителя мусоровоза. Кроме того, она заявила, что считает несправедливым решение возбудить против нее уголовное дело. Женщина подчеркнула, что жила ради детей и не бросала их.