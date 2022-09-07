Мама погибшей под мусоровозом в Истре девочки сказала, что не винит водителя в трагедии

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мать погибшей под колесами мусоровоза в Истре девочки не винит в произошедшем водителя. Об этом она заявила в интервью "360".

Мужчина находится под арестом. По словам матери, она не ищет виновных в трагедии. Также она не согласна с возбуждением против нее уголовного дела и назвала это решение несправедливым.

"Никто не виноват. Водителя не осуждаю. Но и я детей не бросала, а ради них жила. Я детей люблю. Вы бы знали, как я с ними сидела, как я за ними ухаживала", – сказала женщина, вторая дочь которой также пострадала в ДТП, но осталась жива.

Она добавила, что ее вторая дочь уже дома и чувствует себя хорошо.

1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз МАЗ сбил детей 2017 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу. ДТП произошло около 08:45 на улице Ленина. Младшая девочка скончалась на месте, старшую госпитализировали.

Водителя мусоровоза задержали. В полиции отметили, что мужчина 1989 года рождения был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

По факту ДТП Следственный комитет и полиция возбудили два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Позднее уголовное дело возбудили в отношении матери девочек по статье "Оставление в опасности".