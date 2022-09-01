Юрист рассказал, что грозит сбившему детей в Истре водителю мусоровоза

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет. В результате ЧП один ребенок погиб на месте, другого госпитализировали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Водитель мусоровоза задержан. Рассказываем подробности, а также выясняем, что ему грозит.



"Я ребенка задавил насмерть!"

Фото: СК РФ

Трагедия в подмосковной Истре произошла утром 1 сентября рядом с одним из домов на улице Ленина. Водитель мусоровоза сбил двух маленьких девочек. Одна из них скончалась на месте ДТП, другую с травмами доставили в больницу.





пресс-служба ГУМВД России по Московской области Водитель автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В полиции сообщили, что водителя мусоровоза задержали. Им оказался мужчина 1989 года рождения.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что жизни выжившей девочки ничего не угрожает. "Младшая девочка (три года) погибла на месте, старшая (пять лет) – госпитализирована. Следствие устанавливает, где в это время находилась их мама. Я разговаривала с главврачом. Угрозы жизни выжившей девочки нет, состояние стабильное, в реанимации не нуждается", – написала она в своем телеграм-канале.

Вместе с тем глава Истры Татьяна Витушева уточнила, что девочку переведут в детское учреждение Люберецкой областной больницы для продолжения лечения.



"Шла и разговаривала по телефону"

На распространившемся в СМИ видео с места аварии запечатлено, как мать детей кидается на водителя. Тот, в свою очередь, кричит в телефон: "Я ребенка задавил насмерть!" Затем женщина заглядывает под колеса мусоровоза и падает в обморок прямо на дороге.

Очевидец трагедии рассказала подробности, как случилось ДТП с участием водителя мусоровоза.





очевидец Маманька шла и разговаривала по телефону. Впереди нее шли две девочки. Так получилось, что они бежали вперед нее. Выбежали, он их снес. На этом история закончена. Я видела, как их снесли и грузили.

Другая свидетельница событий также подтвердила, что девочки шли впереди матери, когда их сбили. "Я видела аварию, когда уже все произошло, знаю, что дети шли впереди, а родители – позади, мама обвиняла мужа, что он их не удержал", – уточнила она.



Что грозит водителю?

Фото: телеграм-канал Mash

В происшествии есть потенциально смягчающие или отягчающие обстоятельства, которые повлияют на окончательный приговор водителю. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Лев Воропаев.

"В правилах дорожного движения есть раздел "Скорость движения" пункт 10.1, который обязывает водителя выбирать скорость, исходя из сложившихся дорожных условий, и вести автомобиль предельно внимательно. И здесь явное нарушение этого пункта", – считает эксперт.

Понятия "слепая зона" в ПДД нет, и тот факт, что водитель просто не видел детей на дороге, не может повлиять на приговор, продолжил юрист.





Лев Воропаев автоюрист На видео происшествия я вижу, что скорость и обстановка позволяли ему избежать наезда на детей. Поэтому, если мы говорим про гибель одного ребенка, водителю грозит третья часть статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", то есть деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По словам Воропаева, статья в том числе подразумевает лишение свободы сроком до пяти лет. Тот факт, что люди переходили дорогу в неположенном месте, может считаться смягчающим обстоятельством. Тогда тюремный срок или его часть может быть заменена принудительными работами, объяснил юрист.

"Но когда в дорожно-транспортном происшествии страдают дети, суды обычно не принимают во внимание смягчающие обстоятельства", – отметил Воропаев.





Лев Воропаев автоюрист По правилам ПДД дети требуют особого внимания водителей, так как автомобилисты управляют источником повышенной опасности для них. И тот факт, что все это произошло 1 сентября, когда ГИБДД проводит активную агитационную кампанию о детях на дороге, я думаю, это все будет учтено судом.

Еще один нюанс, который стоит принять во внимание, – сразу после происшествия водитель говорил с кем-то по телефону. Если следствие установит, что он вел беседу и во время дорожного движения, это может стать отягчающим обстоятельством и повлиять на строгость приговора, заключил юрист.