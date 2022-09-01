В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при наезде мусоровоза ребенка

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пострадавший при наезде мусоровоза в подмосковной Истре ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"Пострадавший ребенок доставлен в Истринскую больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент проводится комплекс диагностических мероприятий", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что врачи оказывают пострадавшему ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 08:45 на улице Ленина. Девочек грузовой автомобиль МАЗ сбил, когда выезжал со второстепенной дороги на главную.

Водителя мусоровоза задержали. Им оказался мужчина 1989 года рождения.

