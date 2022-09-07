Уголовное дело возбудили против матери девочек, попавших под мусоровоз в Истре

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Уголовное дело возбудили в отношении матери двух девочек, которые попали под мусоровоз в Истре, сообщает РИА Новости.

Дети пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода и в момент наезда автомобиля находились без сопровождения взрослых. Дело расследуется по статье "Оставление в опасности".

Ранее Истринская городская прокуратура направила материалы в орган дознания, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании матери девочек.

1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз МАЗ сбил детей 2017 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу. ДТП произошло около 08:45 на улице Ленина. Младшая девочка скончалась на месте, старшую госпитализировали.

Водителя мусоровоза задержали. В полиции отметили, что мужчина 1989 года рождения был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

По факту ДТП Следственный комитет и полиция возбудили два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".