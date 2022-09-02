Суд назначил запрет определенных действий сбившему насмерть девочку в Истре

15:50
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Подмосковный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий водителю грузового автомобиля, который насмерть сбил малолетнюю девочку в Истре. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.
"Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в городском округе Истра, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения, судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.
1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз МАЗ сбил детей 2017 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу вместе с родителями. ДТП произошло около 08:45 на улице Ленина. Младшая девочка скончалась на месте, старшую госпитализировали.
Водителя мусоровоза задержали. В полиции отметили, что мужчина 1989 года рождения был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.
По факту ДТП Следственный комитет и полиция возбудили два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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