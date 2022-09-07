В Подмосковье водитель такси застрелил своего знакомого

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье водителя такси, которого подозревают в убийстве своего знакомого из-за долга. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержан мужчина 1968 года рождения, подозреваемый в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел 7 сентября. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил в оппонента, после чего спрятал тело в багажнике автомобиля.

"По пути следования автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые заметили часть тела погибшего. Злоумышленник постарался скрыться от правоохранителей. Оторвавшись от преследования, он избавился от тела погибшего, закопав его вблизи деревни Дубинино, а также избавился от орудия преступления", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале прокуратуры Московской области говорится, что задержанный работает водителем такси, а потерпевший находился в автомобиле как пассажир.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы обнаружили пролежавшее неделю в багажнике тело мужчины. О найденном теле в МВД сообщил знакомый погибшего. Оно лежало в машине марки Peugeot, которая принадлежала умершему и была припаркована на улице Гастелло.

До этого тело 14-летнего подростка из Омской области нашли на юго-западе Москвы. Его обнаружили около одного из домов по Ленинскому проспекту. Сообщалось, что, по предварительным данным, девочка нанесла себе увечья, в результате чего скончалась.

