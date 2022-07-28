Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд заключил под стражу Игоря Кружкова, подозреваемого в убийстве двух мужчин на территории городского округа Павловский Посад, сообщает Агентство "Москва".

В ближайшее время 53-летнему подозреваемому предъявят обвинение.

По версии следствия, утром 23 июля подозреваемый, находясь на своем земельном участке в деревне Власово, убил соседа выстрелом из огнестрельного оружия. Затем он направился в сторону Аверкиевского лесничества, где на проселочной дороге столкнулся с местным жителем, которого тоже застрелил.

После совершенных убийств Кружков скрывался от правоохранителей, а 26 июля сам явился в полицию с повинной.

Следователи провели осмотры и обыски по месту жительства подозреваемого, изъяли предметы, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и подозреваемого, провели проверку показаний на месте, в ходе которой подозреваемый указал, где оставил орудие преступления.

Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских, психолого-психиатрической, баллистической и молекулярно-генетической. Предположительно, подозреваемый страдает от психического заболевания.

