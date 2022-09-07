В Москве попытались поджечь ледовый дворец "Хрустальный"

13:28
Фото: телеграм-канал BAZA
В Москве неизвестный совершил попытку поджога ледового дворца "Хрустальный", который входит в структуру спортивно-образовательного центра "Самбо-70". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса.
Инцидент произошел в ночь на среду, 7 сентября.
"Все живы-здоровы, никто не сгорел", – заявили в пресс-службе.
Руководитель центра "Самбо-70" Ренат Лайшев, в свою очередь, отметил, что в последнее время детской школе фигурного катания уделяется ненормальное повышенное внимание со стороны фанатов этого вида спорта и СМИ.
"Хотел бы призвать людей успокоиться. Это нездоровая атмосфера вокруг него, желание родителей и других фанатов что-то узнать. Общественность должна успокоиться, чтобы не происходили подобные вещи. Это нездоровый сигнал", – заявил он.
В "Хрустальном" спортивную подготовку проходили такие фигуристки, как Алина Загитова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В настоящее время в школе тренируются подопечные Этери Тутберидзе.
Ранее суд в Орле принял решение арестовать подозреваемого в поджоге здания областной администрации. Как отметили в СК, задержанный 48-летний житель Орловской области с 2019 года находился в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия.
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