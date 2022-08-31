Полиция задержала поджигателя гаражей в Дмитрове

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Сотрудники полиции поймали юношу, который поджигал гаражи в Дмитровском городском округе. Об этом пишет Агентство "Москва".

Правоохранители уточнили, что 19-летний парень подозревается в поджоге гаражей на улице Водников. Юноша объяснил свои действия тем, что хотел сдать в скупку металл, который не сгорит. Отмечается, что его друзья помогали ему перевозить материал, однако они не знали, как он его получает.

"Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник забирался на крыши гаражей, пробивал кровли и заливал внутрь помещений горючую смесь, принесенную с собой, после чего поджигал строения и скрывался", – сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.

По данным инцидентам были возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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