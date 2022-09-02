Подозреваемый в поджоге здания администрации Орловской области заключен под стражу

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Суд в Орле принял решение арестовать подозреваемого в поджоге здания областной администрации, сообщается на сайте регионального СК.

"По ходатайству следственных органов подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанный 48-летний житель Орловской области с 2019 года находился в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия.

24 августа неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить, однако охранник административного здания получил ожог ног. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту попытки поджога Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство общеопасным способом".

Позже стало известно о задержании подозреваемого.

